В ВСУ назвали ежедневные потери врага на Бахмутском направлении 4 декабря, 15:14 САУ с надписью Вероника 24-й механизированной бригады Короля Даниила, защищающей Украину на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Leah Millis)

Российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Приблизительно столько же оккупантов получают ранения.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток», — заявил спикер.

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Как отмечается в утренней сводке Генштаба, на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий.

