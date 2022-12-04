В ВСУ назвали ежедневные потери врага на Бахмутском направлении

4 декабря, 15:14
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САУ с надписью Вероника 24-й механизированной бригады Короля Даниила, защищающей Украину на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Leah Millis)

САУ с надписью Вероника 24-й механизированной бригады Короля Даниила, защищающей Украину на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Leah Millis)

Российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Приблизительно столько же оккупантов получают ранения.

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Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток», — заявил спикер.

Видео дня

Как отмечается в утренней сводке Генштаба, на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий.

https://www.youtube.com/watch?v=-LIg1DL-LhE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Российская агрессия Кремль Олигархи Режим Путина Война России против Украины Юрий Ковальчук

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