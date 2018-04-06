В ВСУ назначили проверку из-за сообщений об издевательствах в батальоне Донбасс

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В ВСУ пообещали привлечь виновных к ответственности

В ВСУ пообещали привлечь виновных к ответственности

Оперативное командование Восток назначило служебную проверку по факту информации СМИ о возможных нарушениях уставных правил взаимоотношений между военнослужащими батальона специального назначения Донбасс-Украина.

"Назначена служебная проверка по факту публикации в СМИ информации о возможных нарушениях требований уставов ВСУ в батальоне Донбасс-Украина. Если информация найдет подтверждение, виновные лица будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении командования.

Издание Обозреватель обнародовало заявления бывших бойцов батальона Донбасс контрактника Сергея Копаненко и экс-начальника тылового обеспечения Олега Васильчука. Они рассказали, что пострадали из-за жестокости командира батальона Вячеслава Власенко (позывной Филин) и его подчиненных.

По словам Копаненко, военнослужащие в батальоне злоупотребляют наркотиками и алкоголем, применяют силу.

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Копаненко рассказал, что из-за царапины на машине полковника ему объявили выговор на полгода. Вместо предусмотренных законом 10% у военных снимали по 70-100% зарплаты.

Также, по его словам, полковник Власенко угрожал ему расправой. Его заместитель с позывным Гайдук рекомендовал Копаненко перейти на сторону врага и просил сослуживцев "не стрелять ему в спину".

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