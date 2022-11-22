В возрасте 89 лет умер Герой Украины Юрий Шухевич 22 ноября, 15:37 Юрий Шухевич (Фото:via Wikipedia)

Во вторник ночью, 22 ноября, на 90-м году жизни умер Герой Украины, сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Супруга Наталья Шухевич местному изданию NTA подтвердила, что последние минуты жизни он провелл в Германии, где находился на лечении.

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Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Оглядив в семье Романа и Александры Шухевичей. Тогда Львовское воеводство Второй Польской Республики. В настоящее время — Радеховский район Львовской области. украинский политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва, член Украинской Хельсинкской Группы, активный диссидент, политический заключенный в 1948—1956, 1956−1968, 1972−1988 годах.

Юрий Шухевич провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. В 1990−1994 годах стал организатором и главой УНА-УНСО. В августе 2006 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.