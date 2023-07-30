В Николаевской области произошло смертельное ДТП: трое погибших и трое раненых 30 июля, 11:37 Последствия ДТП в Николаевской области (Фото:Полиция Николаевской области/Facebook)

В городе Вознесенск Николаевской области в субботу, 29 июля, поздно вечером произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате инцидента три человека погибли и трое получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

«Вчера, 29 июля, около 23:50 в городе Вознесенск на улице Киевской, в районе автозаправочной станции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-210990, за рулем которого находился 20-летний мужчина, и Suzuki Vitara», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате столкновения водитель ВАЗа и двое пассажиров в возрасте 19 и 23 лет погибли, еще двое пассажиров 22 и 26 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель Suzuki Vitara.

Все травмированные были доставлены в медицинское учреждение.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.