В Воздушных силах ВСУ оценили вероятность нового широкого наступления РФ 20 ноября, 16:21 Силы специальных операций ВСУ (Фото:73 морской центр СпП им кошевого атамана Антина Головатого / Facebook)

Войска РФ наносят мощные ракетные удары для того, чтобы склонить Украину к переговорам на своих условиях. Несмотря на тяжелые бои на Донбассе, новое широкое наступление россиян пока маловероятно.



Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Первая причина (ракетных ударов — ред.) — они хотят нас победить. Понятно, что хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам», — сказал Игнат.

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Он отметил, что единственные наступательные действия врага ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

«О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Несколько линия стабилизировалась. Сейчас линия боевых столкновений — все-таки река Днепр. О том, что наступательные действия ведутся противником и на Бахмутском, и на Авдеевском направлении — это понятно. Может ли быть более широкое наступление — покажет время», — объяснил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, резервы, которые были у россиян на южном фронте, сейчас очевидно перебрасываются на восточное направление. Так же, как и некоторые вооружения с территории Беларуси.