Крылатые ракеты и дроны Шахед. В Воздушных силах сообщили детали сегодняшней атаки РФ на Украину 17 ноября, 11:55 В Воздушных силах сообщили, чем РФ атаковала Украину 17 ноября (Фото:Полиция Киевской области)

В четверг, 17 ноября, Россия совершила новую массированную атаку на Украину, применив крылатые ракеты, а также иранские дроны Shahed.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, ракеты запускали стратегические бомбардировщики Ту-95. Как правило, удары наносятся из района Волгодонска Ростовской области.

Видео дня

Игнат отметил, что одновременно с северной стороны, вероятно, с территории Беларуси и Курской области запускали дроны Shahed.

Он добавил, что оккупанты также атаковали Украину из акватории Черного моря, предположительно, крылатыми ракетами Калибр.

Пока точное количество выпущенных ракет неизвестно, но РФ совершила не менее 10 пусков, добавил представитель командования.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам.

Подтверждены прилеты по объектам критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской области и Днепре. По информации главы Кабмина Дениса Шмыгаля, одной из целей стал завод Южмаш в Днепре.

