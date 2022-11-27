В Воздушных силах рассказали, в боеприпасах для какой системы ПВО Украина нуждается больше всего

27 ноября, 15:18
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IRIS-T (Фото:Wikimedia)

IRIS-T (Фото:Wikimedia)

Больше всего ракет Украине сейчас нужно для немецкой системы ПВО IRIS-T.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Больше всего хотелось бы иметь достаточное количество боеприпасов к IRIS-T. Это действительно отличный комплекс, фактически новое поколение ЗРК. Этого вооружения нужно еще больше, потому что оно призвано заменить наши старые комплексы», — заявил Игнат.

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При этом говорить о конкретном дефиците вооружения спикер Воздушных сил не стал, что объяснил ситуацией с безопасностью в условиях войны.

«Видимо, если есть обеспокоенность, если Запад снабжает нас средствами противовоздушной обороны, значит помощь будет усиливаться и дефицит будет перекрываться», — добавил он.

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https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины IRIS-T SLM

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