В Воздушных силах рассказали, сколько истребителей уже получила Украина

3 апреля, 21:06
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Украинский МиГ-29 (Фото:via Wikipedia)

Украинский МиГ-29 (Фото:via Wikipedia)

На вооружении у Воздушных сил ВСУ сейчас есть пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев.

«Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши, — ред.). Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три — МиГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, морально и физически устаревшие», — сказал Игнат.

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По его словам, первый шаг к передаче такого типа вооружения — это знак для других стран.

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«Это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ», — подчеркнул спикер.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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