В Воздушных силах рассказали, сколько истребителей уже получила Украина 3 апреля, 21:06 Украинский МиГ-29 (Фото:via Wikipedia)

На вооружении у Воздушных сил ВСУ сейчас есть пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев.

«Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши, — ред.). Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три — МиГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, морально и физически устаревшие», — сказал Игнат.

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По его словам, первый шаг к передаче такого типа вооружения — это знак для других стран.

«Это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ», — подчеркнул спикер.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.