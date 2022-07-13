«Цель чрезвычайно тяжелая». В Воздушных силах рассказали, с какими российскими ракетами справляется украинская ПВО
Сложнее сбивать ракеты типа Искандер и советскую Точку-У (Фото:defence-ua.com)
Украинские силы ПВО чаще всего сбивают ракеты типа Х-55, Х-101 и Калибр, сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
«ПВО делает все возможное, чтобы сбить, как можно больше ракет. Но сбить крылатую ракету — вещь непростая. Чаще всего сбиваются летящие с типичной скоростью ракеты около 900 км в час. Это ракеты Калибр, ракеты типа Х-55, Х-101. Это более реалистичные цели», — рассказал он во время брифинга.
Он отметил, что сложнее сбивать ракеты типа Искандер, которая летит со скоростью более 8 тысяч км в час, и советскую Точку-У, поражающую цель со скоростью более 4 тысяч км по баллистической траектории.
Также Игнат добавил, что сложными целями являются ракета Х-22, которая попала в торговый центр в Кременчуге, и ракеты Х-31 и Оникс, летящие со скоростью более 3 тысяч км.
«Это очень сложная цель для тех средств, которые у нас есть сегодня на вооружении. Сегодня на вооружении у нас средства, которые производились в 80-х годах, а разрабатывались еще в 70-х. Это касается и авиации, и зенитно-ракетных войск», — рассказал Игнат.
Также по его данным, зафиксировано около десяти случаев уничтожения крылатых ракет украинскими истребителями.
Игнат также отмечал, что российские оккупанты используют для ударов по Украине все виды своего ракетного оружия.
С начала полномасштабного вторжения РФ запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщил президент Владимир Зеленский.
Ранее президент говорил, что Украина ожидает получения мощной противовоздушной обороны, а задача-максимум для государства — в этом году дать украинцам базовую защиту от ракетных ударов.
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