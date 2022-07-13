«Цель чрезвычайно тяжелая». В Воздушных силах рассказали, с какими российскими ракетами справляется украинская ПВО

13 июля, 18:13
Сложнее сбивать ракеты типа Искандер и советскую Точку-У (Фото:defence-ua.com)

Сложнее сбивать ракеты типа Искандер и советскую Точку-У (Фото:defence-ua.com)

Украинские силы ПВО чаще всего сбивают ракеты типа Х-55, Х-101 и Калибр, сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«ПВО делает все возможное, чтобы сбить, как можно больше ракет. Но сбить крылатую ракету — вещь непростая. Чаще всего сбиваются летящие с типичной скоростью ракеты около 900 км в час. Это ракеты Калибр, ракеты типа Х-55, Х-101. Это более реалистичные цели», — рассказал он во время брифинга.

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Он отметил, что сложнее сбивать ракеты типа Искандер, которая летит со скоростью более 8 тысяч км в час, и советскую Точку-У, поражающую цель со скоростью более 4 тысяч км по баллистической траектории.

Также Игнат добавил, что сложными целями являются ракета Х-22, которая попала в торговый центр в Кременчуге, и ракеты Х-31 и Оникс, летящие со скоростью более 3 тысяч км.

«Это очень сложная цель для тех средств, которые у нас есть сегодня на вооружении. Сегодня на вооружении у нас средства, которые производились в 80-х годах, а разрабатывались еще в 70-х. Это касается и авиации, и зенитно-ракетных войск», — рассказал Игнат.

НВ
Фото: НВ

Также по его данным, зафиксировано около десяти случаев уничтожения крылатых ракет украинскими истребителями.

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Игнат также отмечал, что российские оккупанты используют для ударов по Украине все виды своего ракетного оружия.

С начала полномасштабного вторжения РФ запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщил президент Владимир Зеленский.

Ранее президент говорил, что Украина ожидает получения мощной противовоздушной обороны, а задача-максимум для государства — в этом году дать украинцам базовую защиту от ракетных ударов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Ракеты ПВО Воздушные силы

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