«Абсолютно некорректно сравнивать». Игнат отреагировал на публикацию NYT о том, что Украина сбивает дешевые дроны дорогими ракетами

4 января, 14:33
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Сбитый иранский дрон Shahed в Киеве, 14 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Сбитый иранский дрон Shahed в Киеве, 14 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина использует все имеющееся у нее вооружение, чтобы спасти человеческие жизни и инфраструктуру от российских атак, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Так он прокомментировал публикую The New York Times о том, что Украина тратит на дешевые иранские дроны Shahed, которые использует Россия, дорогие ракеты и авиацию.

Журналисты написали, что ракеты, которыми украинские воины сбивают дроны, якобы стоят в десятки раз больше самих БПЛА.

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По словам Игната, если есть угроза для жизни, то украинские защитники будут использовать все, чтобы ее сохранить.

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«Тут некорректно сравнивать, я видел этот материал в западной прессе. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов, где публикуют противоречивые вещи», — сказал спикер.

Он отметил, что ракеты, которые использует Украина — дорогие, но ВСУ продолжат их использовать и поднимать авиацию, чтобы защищаться. В пример он привел Израиль, который также защищается от атак более дорогим вооружением.

Инфографика: НВ

«А как делает Израиль, когда сбивает дешевые ракеты? Их ПВО и авиация в разы дороже нашей. Тут речь идет о жизни и критической инфраструктуре. Если Shahed попадает в объект критической инфраструктуры, гибнут люди, то будут большие убытки. Сравнивать абсолютно некорректно», — резюмировал Игнат.

По данным украинской разведки, РФ использовала около 660 иранских дронов Shahed. Сейчас страна-террорист ожидает новую партию из Ирана в 250−300 штук.

https://www.youtube.com/watch?v=FVUy_SHHmWI&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Воздушные силы Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136 Shahed-131

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