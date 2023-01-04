«Абсолютно некорректно сравнивать». Игнат отреагировал на публикацию NYT о том, что Украина сбивает дешевые дроны дорогими ракетами 4 января, 14:33 Сбитый иранский дрон Shahed в Киеве, 14 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина использует все имеющееся у нее вооружение, чтобы спасти человеческие жизни и инфраструктуру от российских атак, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Так он прокомментировал публикую The New York Times о том, что Украина тратит на дешевые иранские дроны Shahed, которые использует Россия, дорогие ракеты и авиацию.

Журналисты написали, что ракеты, которыми украинские воины сбивают дроны, якобы стоят в десятки раз больше самих БПЛА.

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По словам Игната, если есть угроза для жизни, то украинские защитники будут использовать все, чтобы ее сохранить.

«Тут некорректно сравнивать, я видел этот материал в западной прессе. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов, где публикуют противоречивые вещи», — сказал спикер.

Он отметил, что ракеты, которые использует Украина — дорогие, но ВСУ продолжат их использовать и поднимать авиацию, чтобы защищаться. В пример он привел Израиль, который также защищается от атак более дорогим вооружением.

Инфографика: НВ

«А как делает Израиль, когда сбивает дешевые ракеты? Их ПВО и авиация в разы дороже нашей. Тут речь идет о жизни и критической инфраструктуре. Если Shahed попадает в объект критической инфраструктуры, гибнут люди, то будут большие убытки. Сравнивать абсолютно некорректно», — резюмировал Игнат.

По данным украинской разведки, РФ использовала около 660 иранских дронов Shahed. Сейчас страна-террорист ожидает новую партию из Ирана в 250−300 штук.

