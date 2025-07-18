В Воздушных силах рассказали, как отличают российские шахэды от дронов-имитаторов

18 июля, 16:04
Российский шахед в украинском небе (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS / Roman Petushkov)

Воздушные силы ВСУ научились отличать настоящие российские шахеды от дронов-имитаторов. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини в пятницу, 18 июля, сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, завершая ночной обстрел, враг часто продолжает атаковать Украину шахедами и дронами-имитаторами днем. В частности, этой ночью россияне атаковали Украину в основном шахедами — из 35 БПЛА Воздушные силы сбили 11.

Игнат отметил, что россияне в ночь на 18 июля атаковали прифронтовые регионы — Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую области. По его словам, в таком случае, врагу нет смысла использовать дроны-имитаторы.

В Воздушных силах отметили, что такие типы дронов чаще всего используют во время массированных атак, чтобы перегрузить противовоздушную оборону. Дроны-имитаторы пытаются обезвреживать «подавлением», или они сами прекращают свое существование.

«Радиолокационно можно где-то предполагать с большой долей вероятности, что это пародия [вероятно, он имел в виду имитаторы] Есть у нас и визуальные посты наблюдения и акустические системы, которые по звуку [узнаем], потому что те имеют электродвигатели, а у шахедов громкий двигатель, из-за чего их называют „мопедами“… Все эти признаки обобщаются и принимается решение, как работать по целям», — отметил Игнат.

Россия в ночь на 18 июля, атаковала Украину 35 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Российские оккупанты запустили беспилотники из Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ). 29 из 35 дронов были шахедами.

27 июня экс-министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты, о которых не разглашается.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет в планах запускать 700−1000 дронов в сутки. Однако, по его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать «если не все, то почти все». Речь идет о дронах-перехватчиках. Президент сообщил, что Украина сможет массово производить такие дроны, но требуется соответствующее финансирование.

13 июля украинский лидер сообщил, что за последние семь дней враг использовал для воздушного террора более 1800 дронов, более чем 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов.

Редактор: Кристина Пицуряк

