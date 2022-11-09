В Воздушных силах рассказали, могут ли быть ковровые бомбардировки Украины

9 ноября, 21:25
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Украина имеет средства ПВО, способные защитить от интенсивных бомбардировок (Фото:Воздушное командование Восток)

Украина имеет средства ПВО, способные защитить от интенсивных бомбардировок (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия вряд ли сможет совершать ковровые бомбардировки, как в Сирии. У Украины есть средства ПВО, способные защитить от атак бомбами свободного падения.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Прежде всего, Украина имеет средства ПВО, которые позволяют не подпускать самолеты для атак бомбами свободного падения. Сейчас воздушные силы немного на другом уровне. Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им не будет покоя», - подчеркнул он.

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По словам Игната, Сирию бомбили снарядами по 200-500 кг, которые сбрасывали с самолетов. В частности, такими бомбами оккупанты атаковали Мариуполь и Изюм, где не было сопротивления ПВО.

«И самолеты поднимались достаточно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать», — добавил спикер.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Сирия ПВО Бомбардировка Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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