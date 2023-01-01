Едва успевали перезаряжать NASAMS. В воздушных силах рассказали, как сбивали дроны во время ночной атаки 1 января, 13:29 Воздушные силы во время ночной атаки дронов едва успевали перезаряжать NASAMS (Фото:Paul-760/flickr.com)

Силы противовоздушной обороны «на отлично» освоили зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые в ночь на 1 января 2023 года умело уничтожали иранские беспилотники-камикадзе, запущенные Россией.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Видим, что небо было действительно под надежной защитой. Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, ни у кого нет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели», — говорит Игнат.

Видео дня

По его словам, это говорит о том, что Украина нуждается в большем количестве этих систем.

«Ракеты есть, а самих ЗРК нам нужно больше. Это еще один сигнал нашим партнерам — насколько умело и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые только несколько недель назад проходили обучение», — сказал он.

Игнат подтвердил, что все 45 дронов-камкадзе, направленные врагом на Украину в новогоднюю ночь, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны.

