Едва успевали перезаряжать NASAMS. В воздушных силах рассказали, как сбивали дроны во время ночной атаки

1 января, 13:29
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Воздушные силы во время ночной атаки дронов едва успевали перезаряжать NASAMS (Фото:Paul-760/flickr.com)

Воздушные силы во время ночной атаки дронов едва успевали перезаряжать NASAMS (Фото:Paul-760/flickr.com)

Силы противовоздушной обороны «на отлично» освоили зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые в ночь на 1 января 2023 года умело уничтожали иранские беспилотники-камикадзе, запущенные Россией.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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«Видим, что небо было действительно под надежной защитой. Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, ни у кого нет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели», — говорит Игнат.

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По его словам, это говорит о том, что Украина нуждается в большем количестве этих систем.

«Ракеты есть, а самих ЗРК нам нужно больше. Это еще один сигнал нашим партнерам — насколько умело и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые только несколько недель назад проходили обучение», — сказал он.

Игнат подтвердил, что все 45 дронов-камкадзе, направленные врагом на Украину в новогоднюю ночь, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   ПВО Ракетные удары Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Ракетный удар NASAMS

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