В Воздушных силах рассказали, что нужно Украине для сбивания вражеских дронов ночью

23 октября, 14:39
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Сбитый иранский дрон (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Сбитый иранский дрон (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужны огневые средства, чтобы эффективнее сбивать вражеские беспилотники.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что иранские дроны-камикадзе сравнительно дешевые, россияне по большей части запускают их ночью.

«Летают ночью, значит обнаруживать их визуально нет возможности. Обнаруживать их можно только радиолокационными средствами — те системы огневые, которые имеют радары, которые могут радиолокационно обнаружить цель и уничтожить ракетами», — сказал Игнат.

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По словам спикера командования Воздушных сил, любые огневые средства, которые могут передать европейские партнеры, помогли бы ВСУ, чтобы предотвратить расходование больших ресурсов на сбивание беспилотников.

Кроме того, Игнат отметил, что украинские военные с сентября уже сбили 273 иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Инфографика: НВ
Фото: Инфографика: НВ

В ночь на 23 октября Россия пыталась атаковать юг Украины ударными дронами-камикадзе Shahed-136. Украинские защитники сбили 16 беспилотников.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Shahed-136

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