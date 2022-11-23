«Ждут новую партию». В Воздушных силах подтвердили, что у РФ могли закончиться иранские дроны

23 ноября, 14:00
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У РФ действительно могли закончиться иранские дроны, сообщили в Воздушных силах (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

У РФ действительно могли закончиться иранские дроны, сообщили в Воздушных силах (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Воздушных силах подтвердили, что у РФ могли закончиться иранские дроны, поскольку в последнее время страна-террорист не наносит ими удары по территории Украины.

Об этом в эфире 24 канала сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, Россия заказала у Ирана 1740 дронов, однако это не означает, что она получила такое количество беспилотников.

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Использовали оккупанты уже примерно 450 дронов, большинство из них были сбиты.

«Иран, возможно, и сам не может такое количество сразу предоставить и остаться с ничем. Вероятно, в Иране не столь развито производство в плане массовости. Поэтому Россия ожидает вторую партию, которую могут перевезти по морю или по воздуху», — отметил Игнат.

Ранее в британской разведке сообщали, что запасы иранских беспилотников у России, скорее всего, закончились.

В Воздушных силах заявляли, что в последнее время атак с применением иранских беспилотников стало меньше. Это может быть связано как с наличием оружия, необходимостью его подготовки, так и с погодными условиями.

По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Иран Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины

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