«Без самолетов не обойтись». Генерал Милли заявил, что для Украины сейчас важнее иметь ПВО, чем F-16 — в ВСУ ответили 20 июля, 10:42 Марк Милли (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Генерал США Марк Милли заявил, что сейчас главные потребностью ВСУ во время наступления — противовоздушная оборона и разминирование, а не получение западных истребителей F-16. В Воздушных силах заявили, что речь идет о краткосрочной перспективе.



Во время брифинга 18 июля Милли заявил, что контролировать воздушное пространство можно двумя путями — в воздухе или с земли в воздух. Он назвал второй способ — с помощью систем ПВО — для украинцев сейчас «самым эффективным, результативным и рентабельным».

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«Десять F-16 стоят $2 миллиарда, россияне имеют сотни самолетов четвертого и пятого поколений. Значит, если они [украинцы] будут пытаться сравняться с россиянами один к одному или даже два к одному, вы говорите о большом количестве самолетов», — заявил американский генерал.



Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, 20 июля, сказал, что речь идет о краткосрочной перспективе — средства ПВО нужны Украине ежемесячно, а предоставление самолетов никто не исключает.

«Вот мы используем за месяц определенное количество зенитных ракет — их нужно пополнять, потому что идут серьезные атаки России. Посмотрите за июнь-июль инфографику — масса дронов, масса ракет. Их надо чем-то уничтожать. Поэтому средства ПВО всегда будут в приоритете[…] Самолеты — это уже более долгосрочная перспектива, без которой нам не обойтись в любом случае», — пояснил он.

18 июля по итогам новой встречи в формате Рамштайн министр обороны Алексей Резников заявил, что больше всего с союзниками сосредоточились на системах ПВО, боеприпасах и бронетехнике для Украины.

На саммите НАТО в Вильнюсе он подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей. Ожидается, что пилоты отправятся на тренировки уже к концу лета.

