Ту-95МС и шахеды. В Воздушных силах Украины прокомментировали ночной удар России

30 августа, 09:53
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30 августа Россия атаковала Киев (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

30 августа Россия атаковала Киев (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В среду, 30 августа, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал ночной удар РФ по Украине.

«Не назовешь это массированной ракетной атакой, массированная — это несколько глобальнее, но это очередная атака оккупантов. 28 ракет было запущено из района Каспия и Энгельса с самолетов стратегической авиации Ту-95МС», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат заявил, что все 28 ракет были уничтожены, успешная боевая работа в пределах Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской областей.

По его словам, атака происходила с около 3 ночи и до 5.30 утра.

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Игнат добавил, что противник атаковал «шахедами» из района Курска, а также с южного направления. Зафиксирован запуск 16 БПЛА, 15 дронов уничтожено.

30 августа во время удара России по Киеву было уничтожено более 20 вражеских целей, обломки упали в двух районах, два человека погибли, трое пострадали. Этот удар РФ по столице стал самым мощным с весны.

Во время ночного удара РФ в Киевской области были повреждены частные дома, три человека пострадали.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Война России против Украины Юрий Игнат Ракетный удар дроны-камикадзе

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