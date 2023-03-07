У Украины есть план обучения пилотов и инженеров, готовим инфраструктуру для западных самолетов — Игнат 7 марта, 11:18 F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

Система управления западных и советских боевых самолетов отличается, поэтому два пилота отправились США, чтобы определить, сколько времени и средств понадобится для возможных учений. Украина готовит инфраструктуру для западных боевых самолетов.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона во вторник, 7 марта.

По его словам, партнеры хотят понять уровень подготовки украинских пилотов, поскольку «философия управления» советской техникой и западной техникой несколько отличается.

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«Даже ручка управления самолетов советских, истребителей находится посередине, там [в западных самолетах] — сбоку. Бортовое оборудование, которое тоже нужно понять, как оно работает», — объяснил Игнат.

Он рассказала, что у Украины есть план обучения украинских пилотов и инженеров, которые бы руководили и обслуживали боевые западные самолеты.

«Наши пилоты вместе с коллегами будут анализировать, сколько времени и средств нужно, чтобы организовать эту подготовку. Неизвестно, где и на каком типе самолета она будет проходить, но процесс идет[…] Минобороны и Мининфраструктуры уже готовят инфраструктуру для принятия требовательной западной техники», — сказал спикер Воздушных сил.

Ранее СМИ сообщили, что двое украинских пилотов находятся в Аризоне для тренировок на авиасимуляторах и усовершенствования навыков.

В украинских Воздушных силах подтвердили, что два украинских пилота прибыли в США, где проходят ознакомление с американскими специалистами, чтобы исследовать уровень знаний и умений украинских авиаторов.