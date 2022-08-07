«Обстреливают артиллерией». В Воздушных силах объяснили, почему ПВО не может защитить прифронтовые города

7 августа, 15:52
Поврежденное обстрелом российских оккупационных войск здание в Николаеве (Фото:Служба службы в государственном маркетинге Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Поврежденное обстрелом российских оккупационных войск здание в Николаеве (Фото:Служба службы в государственном маркетинге Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала Киев прокомментировал петицию с просьбой усилить ПВО в Харьковской и других прифронтовых областях.

По его словам, прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают, прежде всего, из-за реактивной и ствольной артиллерии. И из-за угрозы такого обстрела также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле Градами, Смерчами или Ураганами.

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«Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО — бессильна», — сообщил спикер Воздушных сил.

Он также отметил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, поскольку зенитная ракета предназначена для сбивания других воздушных целей.

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Игнат добавил, что нужно более решительно громить противника там, откуда он наносит эти удары. Для этого, в частности, необходимо усиление вооружения от международных партнеров.

https://www.youtube.com/watch?v=tFzVnXACmyw
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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