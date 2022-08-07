«Обстреливают артиллерией». В Воздушных силах объяснили, почему ПВО не может защитить прифронтовые города 7 августа, 15:52 Поврежденное обстрелом российских оккупационных войск здание в Николаеве (Фото:Служба службы в государственном маркетинге Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала Киев прокомментировал петицию с просьбой усилить ПВО в Харьковской и других прифронтовых областях.

По его словам, прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают, прежде всего, из-за реактивной и ствольной артиллерии. И из-за угрозы такого обстрела также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле Градами, Смерчами или Ураганами.



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«Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО — бессильна», — сообщил спикер Воздушных сил.

Он также отметил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, поскольку зенитная ракета предназначена для сбивания других воздушных целей.

Игнат добавил, что нужно более решительно громить противника там, откуда он наносит эти удары. Для этого, в частности, необходимо усиление вооружения от международных партнеров.



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