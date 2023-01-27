«Боятся, что что-то им прилетит». Установка Панцирей на крышах в Москве «выглядит довольно забавно» — Игнат

27 января, 15:43
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Панцирь на одной из крыш в Москве (Фото:Скриншот/t.me/m0sc0wcalling)

Панцирь на одной из крыш в Москве (Фото:Скриншот/t.me/m0sc0wcalling)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что установка Панцирей на крышах в Москве «выглядит довольно забавно».

«Это выглядит довольно забавно. ПВО можно расставить вокруг города», — сказал он на брифинге.

По его словам, практика установки таких систем в мире есть, но «не такая варварская, как в России».

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"Они боятся, что что-то им прилетит, какая-то "бавовна", неизвестно откуда" - сказал он.

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Игнат добавил, что эффективность систем с таких больших высот тоже сомнительна.

"Россия пошла таким, топорным методом, как говорится, и всю установку с гусиницами поставила на крышу. Второй момент — эффективность систем с таких больших высот тоже сомнительна. Поскольку если что-то может лететь, оно просто может лететь ниже, чем стоит сам Панцирь. Поэтому понятно, что наибольший эффект это дает для населения, возможно готовящегося к мобилизации», — сказал он.

Вечером в четверг, 19 января, в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве.

Также комплекс ПВО заметили в Москве недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.

По данным СМИ, установки ЗРПК Панцирь-С1, которые были замечены на зданиях в центре Москвы, защищают лично Путина и его близких.

https://www.youtube.com/watch?v=OJao_qaATpI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Москва Война России против Украины Юрий Игнат ПВО Панцирь-С1

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