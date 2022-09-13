В войсках РФ дефицит командования, оккупанты отказываются возвращаться на войну после успеха ВСУ — Генштаб 13 сентября, 20:03 Продолжается понижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника (Фото:пресс-центр Генштаба)

В оккупационных войсках не хватает командования, поскольку офицеры запаса отказываются подписывать контракты с армией РФ из-за успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в традиционной сводке в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток враг нанес 2 ракетных, 8 авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

Российские оккупационные войска продолжают заниматься мародерством. На участке трассы Старобельск — Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем — российские военные.

Похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в декабре этого года. Также досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях министерства обороны РФ.

Дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий. Продолжается понижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника. Оккупанты стали чаще наносить себе ранения, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Также подтверждено уничтожение 11 сентября текущего года складов с боеприпасами противника в районе города Херсона.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ составили около 53,3 тыс. военных, из них около 350 ВСУ ликвидировали за последние сутки. Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

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