В войне с Россией Украина применила американскую концепцию сопротивления — CNN 28 августа, 12:42 Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина успешно применяет американскую концепцию сопротивления, чтобы дать отпор России и подавить ее превосходящие вооруженные силы.

Об этом пишет CNN.

Отмечено, что Оперативная концепция сопротивления (Resistance Operating Concept/ROC) была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году, после войны России с Грузией 2008 года.



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Доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения, ее цель — создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета.

CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии.



Так, в начале полномасштабного вторжения РФ украинское правительство создало сайт, на котором объясняются различные способы сопротивления. На сайте описаны способы использования ненасильственных действий, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже методы использования юмора и сатиры. Цель состоит в том, чтобы подорвать способность пророссийских властей управлять, напоминая населению о законном суверенитете Украины.



Кроме того, концепция предусматривает использование коктейлей Молотова, умышленные поджоги, добавление химикатов в бензобаки вражеских транспортных средств, широкую кампанию по обмену сообщениями, чтобы предотвращать распространение вражеских нарративов и поддерживать единство населения.



В частности, видео украинских ударов по российским танкам, часто под саундтрек из поп-музыки или хэви-металла, стали вирусными, как и кадры, на которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Отмечается, что «намеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу».

CNN также пишет, что в авангарде сопротивления стоит президент Владимир Зеленский, который «своими ночными речами и частыми международными выступлениями не дает конфликту исчезнуть из виду». Его визиты на передовую освещают мировые новости, что стимулирует волну поддержки из-за границы и увеличивает поставки оружия и боеприпасов.

«Украинцы используют все ресурсы, а также некоторые достаточно нетрадиционные средства, чтобы подорвать вооруженные силы Российской Федерации… Просто удивительно наблюдать за тем, на что способны воля к сопротивлению и решимость сопротивляться, несмотря на невероятные жертвы», — сказал генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который был главой Командования специальных операций в Европе при разработке доктрины.

Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков Оперативной концепции сопротивления, видит признаки ее использования в серии недавних взрывов в Крыму.



«Поскольку вы не можете добиться результата обычным способом, вы будете использовать спецназ, который потребует поддержки сопротивления — разведка, ресурсы, логистика — чтобы получить доступ к этим регионам… С большой вероятностью можно говорить о том, что принципы ROC применяются в реальных боевых действиях прямо сейчас», — подчеркнул он.

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