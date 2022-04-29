Служил в ВСУ. В войне с Россией погиб сотрудник посольства США

29 апреля, 12:00
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Погибший работал в посольстве США охранником (Фото:U.S. Embassy Kyiv/twitter.com)

Погибший работал в посольстве США охранником (Фото:U.S. Embassy Kyiv/twitter.com)

Посольство США сообщило о гибели своего сотрудника, который воевал против России в рядах Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Мы глубоко расстроены из-за потери нашего дорогого коллеги Владимира, который ушел с должности охранника посольства, чтобы присоединиться к рядам ВСУ и защищать Украину. Мы никогда не забудем его доброту, преданность и храбрость. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.

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27 апреля посольство США объявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.

Американские дипломаты сообщили о том, что уже начали работу во Львове.

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1519740334145773568
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Посольство США в Украине Война России против Украины

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