Служил в ВСУ. В войне с Россией погиб сотрудник посольства США 29 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Погибший работал в посольстве США охранником (Фото:U.S. Embassy Kyiv/twitter.com)

Посольство США сообщило о гибели своего сотрудника, который воевал против России в рядах Вооруженных сил Украины.



Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Мы глубоко расстроены из-за потери нашего дорогого коллеги Владимира, который ушел с должности охранника посольства, чтобы присоединиться к рядам ВСУ и защищать Украину. Мы никогда не забудем его доброту, преданность и храбрость. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.

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27 апреля посольство США объявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.

Американские дипломаты сообщили о том, что уже начали работу во Львове.



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