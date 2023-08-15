В Украины впервые ликвидировали члена влиятельного клана из Газы, воевавшего на стороне РФ 15 августа, 18:06 Рами аль-Фарра (Фото:elfarra)

В войне против Украины впервые погиб участник одного из самых влиятельных в секторе Газа кланов — Рами аль-Фарра.

Об этом сообщает Alam24.

Еще 11 августа на сайте клана аль-Фарра, одного из самых влиятельных в секторе Газа, появилась новость о смерти «молодого человека» Рами Хайсама Мусы аль-Фарра.

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Журналисты Радио Свобода выяснили у отца Рами — Хайсама, что на самом деле парень погиб на войне против Украины на стороне России. Он там оказался не по мобилизации, а по собственной инициативе — заключил контракт с Министерством обороны.

Это первый известный случай гибели гражданина частично признанного государства Палестина на войне в Украине. Ранее о вербовке палестинцев на войну против Украины сообщали источники в спецслужбах Ливана.

В то же время, по неофициальным данным, с начала российского вторжения до апреля 2023 года в Украине погибло до 16-ти граждан Израиля, которые воевали на стороне ВСУ.

Рами аль-Фарра, по информации Радио Свобода, родился в России в октябре 1994 года. В 2000-м году мать, гражданка России, перевезла его жить в Газу, где тогда работал отец. Там Рами прожил до 2007 года и после прихода к власти в секторе группировки ХАМАС семья эвакуировалась в Россию.