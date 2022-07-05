В восстановлении Мариуполя поможет Европейский инвестиционный банк 5 июля, 00:58 Разрушенный жилой дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель исполнительного директора Европейского инвестиционного банка Маркус Берндт заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано, что банк намерен помочь с восстановлением Мариуполя.



Европейский инвестиционный банк готов принять участие в восстановлении Мариуполя.

«Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой инфраструктуры, которая была разрушена. Мы нацелены сделать это заново в еще лучшем виде, чем было до этого, — заявил Берндт.

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Она назвал средства ЕИБ, Европейского банка развития и реконструкции и Всемирного банка «инвестициями в будущее Европы и свободного мира».

На этой же конференции мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе так или иначе повреждены почти 2600 многоэтажек, полностью разрушена вся коммунальная инфраструктура.

Предварительно, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли не менее 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.



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