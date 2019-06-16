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В воскресенье в столичном метро ограничат вход на три центральные станции

Сегодня, 13:18
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В воскресенье в столичном метро ограничат вход на три центральные станции - фото

КП Киевский метрополитен / Facebook

16 июня в связи с проведением концерта группы Kiss на НСК Олимпийский возможные изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщили в пресс-службе метро.

После окончания концерта с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

«Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций», — уточнили в КП.

Теги:   НСК Олимпийский Концерт Киевский метрополитен Метрополитен Метро

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