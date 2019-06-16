В воскресенье в столичном метро ограничат вход на три центральные станции
Сегодня, 13:18
16 июня в связи с проведением концерта группы Kiss на НСК Олимпийский возможные изменения в работе столичного метро.
Об этом сообщили в пресс-службе метро.
После окончания концерта с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
«Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций», — уточнили в КП.