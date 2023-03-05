В воскресенье в Украине продлится график без отключения света
Украинцам не будут отключать электричество 5 марта (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Компания Укрэнерго сообщила, что воскресенье, 5 марта, станет 22-м днем без отключения электроэнергии в Украине.
Об отсутствии лимитов на потребление электроэнергии на 5 марта сообщили, в частности, Полтаваоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Волыньоблэнерго, Сумыоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Черновцыоблэнерго, а также группа ДТЭ и Одесской областей.
Ограничения возможны при новых обстрелах или росте потребления электроэнергии.
Аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии в Украине начались осенью 2022 года, когда российские террористы начали ракетами и дронами атаковать критическую инфраструктуру.