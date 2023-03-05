В воскресенье в Украине продлится график без отключения света

5 марта, 00:27
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Украинцам не будут отключать электричество 5 марта (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Украинцам не будут отключать электричество 5 марта (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Компания Укрэнерго сообщила, что воскресенье, 5 марта, станет 22-м днем без отключения электроэнергии в Украине.

Об отсутствии лимитов на потребление электроэнергии на 5 марта сообщили, в частности, Полтаваоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Волыньоблэнерго, Сумыоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Черновцыоблэнерго, а также группа ДТЭ и Одесской областей.

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Ограничения возможны при новых обстрелах или росте потребления электроэнергии.

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Аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии в Украине начались осенью 2022 года, когда российские террористы начали ракетами и дронами атаковать критическую инфраструктуру.

https://www.youtube.com/watch?v=Qa3ZJ8dxD14
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электричество Электроснабжение Отключения света

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