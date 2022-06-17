Пригодные боеприпасы передали ВСУ. Под Киевом обнаружили скрытый российскими войсками арсенал оружия

17 июня, 11:32
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В Ворзеле обнаружили арсенал оружия (Фото:Национальная полиция Украины/Facebook)

В Ворзеле обнаружили арсенал оружия (Фото:Национальная полиция Украины/Facebook)

Правоохранители обнаружили в Ворзеле, Киевской области скрытый российскими войсками арсенал оружия, сообщает Нацполиция.

В ведомстве заявили, что отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ обнаружили вблизи Ворзеля оставленное врагом оружие.

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В полиции рассказали, что под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили:

  • патроны калибра 5,45 и 7,62,
  • более 30 выстрелов ВОГ-17,
  • четыре корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ,
  • подрыватели типа УДО,
  • выстрел в РПГ-7,
  • дымовую ручную гранату,
  • ручной противотанковый гранатомет РПГ-26,
  • пластину активной брони,
  • стартовый реактивный двигатель.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353219356948101&set=pcb.353219503614753

«В связи с термическим и механическим повреждением обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала», — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным.

https://www.youtube.com/watch?v=uQAHO62S4ZQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киевская область Ворзель Война России против Украины

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