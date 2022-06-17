Пригодные боеприпасы передали ВСУ. Под Киевом обнаружили скрытый российскими войсками арсенал оружия
В Ворзеле обнаружили арсенал оружия (Фото:Национальная полиция Украины/Facebook)
Правоохранители обнаружили в Ворзеле, Киевской области скрытый российскими войсками арсенал оружия, сообщает Нацполиция.
В ведомстве заявили, что отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ обнаружили вблизи Ворзеля оставленное врагом оружие.
В полиции рассказали, что под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили:
- патроны калибра 5,45 и 7,62,
- более 30 выстрелов ВОГ-17,
- четыре корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ,
- подрыватели типа УДО,
- выстрел в РПГ-7,
- дымовую ручную гранату,
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-26,
- пластину активной брони,
- стартовый реактивный двигатель.
«В связи с термическим и механическим повреждением обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала», — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
Боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным.
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