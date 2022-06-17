Пригодные боеприпасы передали ВСУ. Под Киевом обнаружили скрытый российскими войсками арсенал оружия 17 июня, 11:32 Цей матеріал також доступний українською В Ворзеле обнаружили арсенал оружия (Фото:Национальная полиция Украины/Facebook)

Правоохранители обнаружили в Ворзеле, Киевской области скрытый российскими войсками арсенал оружия, сообщает Нацполиция.

В ведомстве заявили, что отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ обнаружили вблизи Ворзеля оставленное врагом оружие.

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В полиции рассказали, что под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили:

патроны калибра 5,45 и 7,62,

более 30 выстрелов ВОГ-17,

четыре корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ,

подрыватели типа УДО,

выстрел в РПГ-7,

дымовую ручную гранату,

ручной противотанковый гранатомет РПГ-26,

пластину активной брони,

стартовый реактивный двигатель.

«В связи с термическим и механическим повреждением обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала», — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным.

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