В Волынской области три прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ
На Волыни три прихода Московского патриархата присоединились к Православной церкви Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
В частности, это приходы сел Романов Луцкого районного деканата, Ясеновка Рожищанского района и Борочиче Гороховского района.
Приходы были приняты митрополитом Михаилом в состав Волынской епархии ПЦУ.
По состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом томоса о признании автокефалии Украинской церкви Волынская епархия увеличилась на 78 приходов. Из них 13 приходов вошли в состав ПЦУ вместе со священниками.
В состав ПЦУ перешло уже более 500 приходов Московского патриархата в Украине.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.
Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.
Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины.
В январе 2018 года вступил в силу закон, который устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.