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В Волынской области три прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ

Сегодня, 18:08
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В Волынской области три прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ - фото

pravoslaviavolyni.org.ua

Прихода зачислены в состав Волынской епархии ПЦУ

На Волыни три прихода Московского патриархата присоединились к Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В частности, это приходы сел Романов Луцкого районного деканата, Ясеновка Рожищанского района и Борочиче Гороховского района.

Приходы были приняты митрополитом Михаилом в состав Волынской епархии ПЦУ.

По состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом томоса о признании автокефалии Украинской церкви Волынская епархия увеличилась на 78 приходов. Из них 13 приходов вошли в состав ПЦУ вместе со священниками.

В состав ПЦУ перешло уже более 500 приходов Московского патриархата в Украине.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины.

В январе 2018 года вступил в силу закон, который устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.

Теги:   УПЦ МП Волынская область ПЦУ

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