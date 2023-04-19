В Волынской области военный заявил, что его избил офицер. ГБР расследует дело 19 апреля, 15:34 Военный 14-й отдельной механизированной бригады заявил об избиении офицером (Фото:Наташа Мендель/Facebook)

В городе Владимир Волынской области военнослужащий заявил, что его избил офицер воинской части. ГБР начало расследование.

Об этом сообщили в Госбюро расследований в среду, 19 апреля.

Там рассказали, что травмированного бойца обнаружили 9 апреля, спустя сутки после избиения. Сейчас он находится в больнице. У военного диагностировали черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и перелом носа. По его словам, его побил офицер.

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В Facebook пользователь Наталья Мендель написала, что речь идет о ее брате, военном 14-й отдельной механизированной бригады Анатолии Грищуке. Она заявила, что его избил старший лейтенант Василий Арийчук «за то, что зашел мыться не в ту кабинку».

«Он его сбил с ног и лупил ногами по голове, бросил стекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что у него была большая гематома на голове», — рассказала она, добавив, что офицер «не признает вины, но предлагает компенсацию».

Сестра бойца опубликовала фото его травм и, по ее словам, нанесшего их офицера.



Фото: Наташа Мендель/Facebook

В ГБР заявили, что подозрения ему пока не предъявляли. Идет расследование по ч.5 ст. 426−1 Уголовного кодекса — превышение военным должностным лицом власти во время действия военного положения. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.

18 апреля ГБР заявило, что расследует избиение офицером Нацгвардии военного в Ивано-Франковской области. Также перед судом предстанет командир взвода одной из воинских частей Житомирской области, избивший солдата-срочника в учебном центре. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

