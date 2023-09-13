Во время продажи земли. Депутата Волынского облсовета разоблачили на взятке в размере 35 тысяч долларов — НАБУ

13 сентября, 11:51
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Сейчас решается вопрос о сообщении депутату о подозрении (Фото:ДВР Нацполиции/Telegram)

Сейчас решается вопрос о сообщении депутату о подозрении (Фото:ДВР Нацполиции/Telegram)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили депутата Волынского областного совета на получении взятки в размере 35 тысяч долларов.

Об этом в среду, 13 сентября, сообщило НАБУ.

По данным следствия, чиновник требовал деньги от физического лица, которое хотело купить земельный участок на территории одной из территориальных общин Волынской области, чтобы создать на ней предприятия по утилизации отходов.

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В обмен на взятку чиновник пообещал, что местный совет примет ряд необходимых решений для получения земли в собственность.

В НАБУ отметили, что в течение апреля и мая 2023 года депутат получил в виде «задатка» часть взятки в размере 10 тысяч долларов, а после получения остатка в сумме 25 тысяч долларов и обмена их на евро с целью замести следы был задержан.

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Сейчас решается вопрос о сообщении депутату областного совета о подозрении.

По данным Цензор.Нет, депутатом является Валентин Кошельник. Издание утверждает, что также задержали и городского голову города Владимир Игоря Паленку. Однако правоохранители официально эту информацию не комментировали.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Коррупция Волынская область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Взятка

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