В Волынской области сгорел двухэтажный автобус, который вез пассажиров в Польшу
На трассе Ковель-Киев произошел пожар в двухэтажном автобусе Неоплан, который совершал рейс до польской Варшавы.
По данным спасателей, на момент возгорания в автобусе находилось десять человек – семь пассажиров и три члена экипажа.
Людям удалось выбраться из автобуса самостоятельно, никто из них не пострадал.
Огонь уничтожил внутреннюю облицовку автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.
Один из пассажиров написал в своем Facebook, что пожар начался в передней части автобуса ночью. Многие потеряли ценные вещи.
Он также опубликовал видео автобуса, охваченного огнем.
Причина пожара устанавливается.