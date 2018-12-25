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В Волынской области сгорел двухэтажный автобус, который вез пассажиров в Польшу

Сегодня, 17:39
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: Скриншот с видео Евгения Середы via Facebook

Пассажиры успели выбежать из автобуса

На трассе Ковель-Киев произошел пожар в двухэтажном автобусе Неоплан, который совершал рейс до польской Варшавы.

По данным спасателей, на момент возгорания в автобусе находилось десять человек – семь пассажиров и три члена экипажа.

Людям удалось выбраться из автобуса самостоятельно, никто из них не пострадал.

Огонь уничтожил внутреннюю облицовку автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

Один из пассажиров написал в своем Facebook, что пожар начался в передней части автобуса ночью. Многие потеряли ценные вещи.

Он также опубликовал видео автобуса, охваченного огнем.

Причина пожара устанавливается.

Теги:   Пожар Волынская область Автобус ДТП

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