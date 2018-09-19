В Волынской области от отравления умер двухлетний ребенок.
Об этом сообщили в региональном областном лабораторном центре Минздрава.
По данным ведомства, в центральную районную больницу с признаками отравления госпитализировали пять человек - двоих двухлетних детей, двоих четырехлетних детей и беременную женщину.
Один из двухлетних мальчиков попал в реанимацию, спасти ребенка не удалось.
По предварительным данным, у всех госпитализированных пищевая токсикоинфекция.
Ранее случай смерти от отравления был зафиксирован в Киевской области.
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