19 сентября 2018, среда

В Волынской области от отравления умер двухлетний ребенок

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Ребенок умер в реанимации
Фото: Pixabay

Ребенок умер в реанимации

В Волынской области от отравления умер двухлетний ребенок.

Об этом сообщили в региональном областном лабораторном центре Минздрава.

По данным ведомства, в центральную районную больницу с признаками отравления госпитализировали пять человек - двоих двухлетних детей, двоих четырехлетних детей и беременную женщину.

Один из двухлетних мальчиков попал в реанимацию, спасти ребенка не удалось.

По предварительным данным, у всех госпитализированных пищевая токсикоинфекция.

Ранее случай смерти от отравления был зафиксирован в Киевской области.

 

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