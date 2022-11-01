Соцсети: ВСУ уничтожили в Волновахе отель с кадыровцами — фото

1 ноября, 12:05
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Информации о потерях противника в живой силе пока не поступало (Фото:t.me/operativnoZSU)

Информации о потерях противника в живой силе пока не поступало (Фото:t.me/operativnoZSU)

Во вторник, 1 ноября, в соцсетях появилась информация об уничтожении базу российских захватчиков в ресторанно-отельном комплексе Ахтамар во временно подконтрольной РФ Волновахе Донецкой области.

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Как сообщил у себя в Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на собственные источники, в здании располагались подразделения чеченского диктатора Рамзана Кадарова.

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По другим данным, там также находилась комендатура оккупантов.

На данное время известно об уничтожении около 10 единиц техники.

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В то же время информации о потерях противника в живой силе пока не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Волноваха Кадыровцы

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