В Волновахе нанесли удар по зданию оккупационной «администрации» 5 июля, 22:15 Последствия удара по Волновахе (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Ставленики россиян заявили об ударе по зданию «администрации» временно оккупированной Волновахи Донецкой области. Обвиняют в этом традиционно Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пропагандистское РИА Новости со ссылкой на оккупационного мэра Константина Зинченко.

По его словам, было два прилета. Один из них разбил левое крыло «администрации», второй был неподалеку от здания.

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Главарь боевиков группировки «ДНР» денис пушилин заявил, что, «удивительно, нет погибших, подразумевается — среди гражданского населения».

Кроме того, по его словам, незначительные травмы получили трое сотрудников «администрации», а само здание получило «незначительные повреждения».

Волноваха находится под российской оккупацией с марта 2022 года. Во время боев и в результате обстрелов город получил значительные разрушения.

