В Волчанске задержали коллаборанта, который поднимал флаг РФ во время оккупации 30 сентября, 15:14 Коллаборант из Волчанска был связан с криминальным миром (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в освобожденном Волчанске мужчину, который подозревается в государственной измене.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу Чиж, с начала российского вторжения перешел на сторону оккупантов и помогал россиянам вести подрывную деятельность против Украины.

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В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего Волчанского мэра и планировал самовольно занять этот пост. Предатель «слил» россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, проживающих в городе.



Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами и т. п. По его подсказкам, рашисты разграбили воинскую часть Нацгвардии, местные автозаправочные станции и складские помещения Волчанского мясокомбината.



К тому же Чиж вместе с представителями российских оккупационных властей лично поднимал флаг РФ в центре города.



Еще в мае следователи СБУ собрали достаточно доказательств для объявления коллаборанту у подозрения по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Тогда же он был объявлен в розыск.



После освобождния Волчанска сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Ему грозит 15-летний срок лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее в Волчанске правоохранители обнаружили пыточную, которую оккупанты обустроили на территории одного из предприятий.