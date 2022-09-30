В Волчанске задержали коллаборанта, который поднимал флаг РФ во время оккупации
Коллаборант из Волчанска был связан с криминальным миром (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала в освобожденном Волчанске мужчину, который подозревается в государственной измене.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу Чиж, с начала российского вторжения перешел на сторону оккупантов и помогал россиянам вести подрывную деятельность против Украины.
В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего Волчанского мэра и планировал самовольно занять этот пост. Предатель «слил» россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, проживающих в городе.
Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами
К тому же Чиж вместе с представителями российских оккупационных властей лично поднимал флаг РФ в центре города.
Еще в мае следователи СБУ собрали достаточно доказательств для объявления коллаборанту у подозрения по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Тогда же он был объявлен в розыск.
После освобождния Волчанска сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ему грозит 15-летний срок лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее в Волчанске правоохранители обнаружили пыточную, которую оккупанты обустроили на территории одного из предприятий.