В воинской части под Николаевом застрелился солдат-срочник

В воскресенье, 1 апреля, в воинской части в селе Галицыново Николаевской области нашли застреленным 21-летнего военнослужащего срочной службы, сообщил Новости-N источник в военной прокуратуре.

По информации собеседника издания, инцидент произошел в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки ВВС Украины (в/ч А3767).

Источник сообщил, что военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата АК-74 во время несения службы в наряде.

Сообщается, что в кармане погибшего была найдена предсмертная записка. Причины самоубийства не раскрываются.

В командовании Воздушных сил ВС Украины подтвердили факт гибели солдата-срочника. Согласно сообщению, военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения. Версия о самоубийстве не упоминается.

По данному факту начато служебное расследование. На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, военной прокуратуры, военной службы правопорядка и офицеров командования Воздушных сил.

Напомним, что 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин. Его смерть привела к отстранению губернатора Николаевской области Алексея Савченко.