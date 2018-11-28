В ВМС Украины заявили о "жестком давлении" ФСБ на захваченных моряков

На захваченных сотрудниками ФСБ РФ украинских военных моряков осуществляется жесткое психологическое давление, заявил контр-адмирал, первый заместитель командующего ВМС ВС Украины Андрей Тарасов.

"ФСБ имеет столетний опыт чекистской работы и использует этот отлаженный механизм. Опубликован допрос наших военнослужащих, но знающие их люди видят, что они находятся под жестким психологическим давлением и читают по бумажкам, которые перед ними находятся. Не нужно думать, что наши моряки выражают свои мысли. Что в их отношении применили, я сказать не могу", - сказал он в эфире Радио Крым. Реалии.

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Представитель ВМС Украины добавил, что российской стороне нельзя верить касательно количества раненых моряков. По его словам, в переговорах во время захвата и обстрела украинских кораблей россияне говорили о как минимум двоих тяжелораненых украинцах.

"По нашим данным, около шести человек были ранены. Есть тяжелораненые, чье местоположение сложно установить", - добавил он.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать