В ВМС опровергли информацию о прохождении украинских кораблей в Керченский пролив: ситуация все еще напряженная

Украинские суда еще ждут на входе в Азовское море

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что ситуация у Керченского пролива сложная и напряженная.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В то же время он заверил, что украинские бронекатера находятся в состоянии "боевой готовности".

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке (российского - ред.) десанта", - сообщил Воронченко, находясь в Одессе.

Он также опроверг информацию России о том, что в проливе якобы село на мель судно и что украинские корабли, которые были атакованы пограничниками ФСБ РФ, прошли под аркой Керченского моста в направлении акватории Азовского моря.

Адмирал добавил, что на данный момент сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени придется ждать украинским судам на входе в Азовское море, чтобы пересечь пролив.

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - заявил командующий.

По его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.