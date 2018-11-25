В ВМС опровергли информацию о прохождении украинских кораблей в Керченский пролив: ситуация все еще напряженная

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что ситуация у Керченского пролива сложная и напряженная.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В то же время он заверил, что украинские бронекатера находятся в состоянии "боевой готовности".
"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке (российского - ред.) десанта", - сообщил Воронченко, находясь в Одессе.
Он также опроверг информацию России о том, что в проливе якобы село на мель судно и что украинские корабли, которые были атакованы пограничниками ФСБ РФ, прошли под аркой Керченского моста в направлении акватории Азовского моря.
Адмирал добавил, что на данный момент сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени придется ждать украинским судам на входе в Азовское море, чтобы пересечь пролив.
"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - заявил командующий.
По его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
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