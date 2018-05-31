31 мая 2018, четверг

В Винницкой области задержали военкома, вымогавшего взятки за содействие в уклонении от призыва

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Свою
Фото: СБУ

Свою "помощь" военком оценил в 10 тысяч гривен

Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области замглавы одного из районных военных комиссариатов.

Как сообщили в спецслужбе, военком вымогал взятки за содействие в уклонении от призыва на военную службу.

В частности, он требовал от местного жителя за свою "помощь" 10 тысяч гривен.

Оперативники СБУ задержали военного чиновника при получении первой части взятки.

"Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Каменском военком вымогал у ветерана АТО взятку, угрожая повторным призывом.

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