В Винницкой области задержали военкома, вымогавшего взятки за содействие в уклонении от призыва

Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области замглавы одного из районных военных комиссариатов.
Как сообщили в спецслужбе, военком вымогал взятки за содействие в уклонении от призыва на военную службу.
В частности, он требовал от местного жителя за свою "помощь" 10 тысяч гривен.
Оперативники СБУ задержали военного чиновника при получении первой части взятки.
"Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Каменском военком вымогал у ветерана АТО взятку, угрожая повторным призывом.
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