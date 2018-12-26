В Винницкой области в Православную церковь Украины переходят более 20 храмов УПЦ МП
В Винницкой области более 20 храмов УПЦ Московского патриархата согласились перейти в новосозданную Православную церковь Украины.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии ПЦУ протодиакон Владислав Демченко, пишет Укринформ.
"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати", - сказал он.
Демченко добавил, что часть из них уже оформила свои планы юридически, остальные еще в процессе.
"Каждый день нам звонят и консультируются", - добавил он.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
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Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Хмельницкой областях.
Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.