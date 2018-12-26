В Винницкой области в Православную церковь Украины переходят более 20 храмов УПЦ МП Сегодня, 11:23 247 Цей матеріал також доступний українською Некоторые уже оформили переход юридически

В Винницкой области более 20 храмов УПЦ Московского патриархата согласились перейти в новосозданную Православную церковь Украины.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии ПЦУ протодиакон Владислав Демченко, пишет Укринформ.

"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати", - сказал он.

Демченко добавил, что часть из них уже оформила свои планы юридически, остальные еще в процессе.

"Каждый день нам звонят и консультируются", - добавил он.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Читайте также:

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Хмельницкой областях.

Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.