В Винницкой области в двух школах ввели карантин из-за вспышки кори

В двух школах Шаргородского района Винницкой области приостановили учебный процесс в двух школах из-за резкого увеличения случаев заболевания корью.

Об этом сообщили в районной администрации.

По данным местных властей, в общеобразовательной школе I-III ст. села Рахны-Лесовые продлен карантин до 19 октября включительно, в Копистиринской школе - с 17 по 26 октября.

По данным Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины, на протяжении 41-й недели в области заболели корью 112 человек, из них 26 взрослых и 86 детей. Вспышка кори зарегистрирована в селе Рахны-Лесовые - заболело девять детей. В Копистиринской школе заболело 27 школьников, большинство учащихся начальных классов.

Напомним, что в Украине в течение недели показатели заболеваемости корью выросли на 28%.

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