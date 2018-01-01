В Винницкой области шпионов "ДНР" приговорили к трем годам и 10 месяцам тюрьмы
Винницкий городской суд вынес приговор трем шпионам пророссийской террористической организации "ДНР".
Как рассказали в Службе безопасности Украины, жители Торецка Донецкой области собирали данные о позициях, дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений, задействованных в антитеррористической операции.
Полученные сведения злоумышленники передавали по телефону своим кураторам, которые в свою очередь докладывали об этом главарям террористов.
В дальнейшем эта информация использовалась оккупационными силами РФ для проведения диверсионных атак и артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.
Задержали шпионов в декабре 2016 года по месту их жительства.
Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем годам и 10 месяцам лишения свободы.