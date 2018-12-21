В Винницкой области произошел пожар в цехе маслосырзавода Сегодня, 17:25 319 Цей матеріал також доступний українською Ликвидация пожара продолжается Фото: ГСЧС

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар на территории предприятия Интерфуд в городе Тульчин Винницкой области.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, возгорание началось в сырном цехе №1. Спустя час пожар был локализован, сейчас идет его ликвидация.

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"Благодаря оперативности спасателей не допущено опрокидывание огня на здания с химически опасными веществами", - отметили в спасательной службе.

В ГСЧС заверили, что угрозы жизни и здоровью работников завода нет.

По данным Вiнниця.info, с Тульчинского маслосырзавода эвакуировали более 250 работников и перекрыли подъезды и доступ к территории предприятия.