В Винницкой области произошел пожар в цехе маслосырзавода
В пятницу, 21 декабря, произошел пожар на территории предприятия Интерфуд в городе Тульчин Винницкой области.
Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, возгорание началось в сырном цехе №1. Спустя час пожар был локализован, сейчас идет его ликвидация.
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"Благодаря оперативности спасателей не допущено опрокидывание огня на здания с химически опасными веществами", - отметили в спасательной службе.
В ГСЧС заверили, что угрозы жизни и здоровью работников завода нет.
По данным Вiнниця.info, с Тульчинского маслосырзавода эвакуировали более 250 работников и перекрыли подъезды и доступ к территории предприятия.