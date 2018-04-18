В Винницкой области полиция штурмом взяла дом, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина

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Для задержания мужчины была введена операция Гром
Фото: полиция

Для задержания мужчины была введена операция Гром

В среду, 18 апреля, в селе Вербка Винницкой области полицейские провели спецоперацию с привлечением авиации и спецподразделения КОРД для обезвреживания вооруженного злоумышленника, который взял в заложники собственную жену.

Как сообщили в областной полиции, 49-летняя местная жительница сообщила полицейским, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения угрожает ей ружьем.

Прибывшие на место происшествия сотрудники сектора реагирования патрульной полиции вывели женщину из дома. В то же время паяный мужчина открыл стрельбу в сторону полицейских. В ответ полицейский выстрелил ему в ногу.

По словам полицейских, раненый 50-летний мужчина забаррикадировался в доме. Полицейские пытались уговорить его выйти из дома и добровольно сдать оружие. Однако тот отказался.

Для задержания вооруженного мужчины была введена операция Гром, к проведению спецоперации привлекли спецподразделение КОРД. В результате спецназовцы штурмовали квартиру и задержали злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, что в 2016 году в селе Бабинцы Тернопольской области 45-летний местный житель из охотничьего ружья застрелил двух полицейских и еще одного ранил, которые приехали на вызов к нему.

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