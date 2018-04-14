В Винницкой области полицейский подстрелил коллегу во время открытого урока в школе

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Виновнику грозит до двух лет лишения свободы
Фото: xandtor/unsplash

Виновнику грозит до двух лет лишения свободы

В селе Рубань Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у сорока учеников во время открытого урока, где правоохранители должны были рассказывать об особенностях своей работы.

Об этом сообщает ТСН.

Один из полицейских был нападающим, а другой показывал детям, как защититься от ножа. Последний повалил коллегу на пол и через мгновение раздался выстрел, пуля попала пострадавшему в живот. Мужчину госпитализировали.

Гильза пролетела в нескольких метрах от учителей и детей, которые не сразу поняли, что выстрел был настоящим.

Капитана полиции отстранили от службы.

"Выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности при обращении с оружием, которое было при нем, так как работник полиции получил разрешение для сопровождения этих образцов оружия в школу", - сообщила Анна Олейник, представитель Нацполиции в Винницкой области.

Сейчас в полиции проводят служебную проверку. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чернигове после драки с полицейским умер один из нападавших.

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