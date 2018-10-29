29 октября 2018, понедельник

В Винницкой области погибли еще три овцы из Черноморского порта, девять животных в критическом состоянии

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
У выживших овец взяли образцы крови
Фото: UAnimals

У выживших овец взяли образцы крови

В Винницкой области погибли еще три овцы, привезённые из порта Черноморска.

Об этом рассказала волонтер из Одессы Дария Подолян, пишет Укринформ

"Девять животных находятся в критическом состоянии. Сюда прибыли ветврачи Госпотребслужбы, они ставят обессиленным овцам капельницы и помогают им выжить. Остальных животных покормили и напоили", - добавила она.

По словам волонтера, у выживших овец отберут образцы крови для анализов.

Как сообщил начальник управления Госпотребслужбы в Винницкой области Григорий Сидорук, специалисты должны завершить забор у животных крови на анализы и доставить их в центральную лабораторию в Киеве.

Результаты анализов могут быть получены уже в ближайшую субботу, 3 ноября.

Напомним,   в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300  овцами романовской породы, часть из которых погибла. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, где он находился в таможенной зоне.

Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Начато уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

Зоозащитная организация UAnimals заявила, что планирует выкупить спасенных в Чорноморском порту овец за небольшую стоимость.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове