В Винницкой области погибли еще три овцы из Черноморского порта, девять животных в критическом состоянии

В Винницкой области погибли еще три овцы, привезённые из порта Черноморска.

Об этом рассказала волонтер из Одессы Дария Подолян, пишет Укринформ.

"Девять животных находятся в критическом состоянии. Сюда прибыли ветврачи Госпотребслужбы, они ставят обессиленным овцам капельницы и помогают им выжить. Остальных животных покормили и напоили", - добавила она.

По словам волонтера, у выживших овец отберут образцы крови для анализов.

Как сообщил начальник управления Госпотребслужбы в Винницкой области Григорий Сидорук, специалисты должны завершить забор у животных крови на анализы и доставить их в центральную лабораторию в Киеве.

Результаты анализов могут быть получены уже в ближайшую субботу, 3 ноября.

Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, часть из которых погибла. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, где он находился в таможенной зоне.

Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Начато уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

Зоозащитная организация UAnimals заявила, что планирует выкупить спасенных в Чорноморском порту овец за небольшую стоимость.