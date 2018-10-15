15 октября 2018, понедельник

В Винницкой области нашли повешенным бойца-контрактника

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По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил
Фото: pixabay

По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил

В понедельник, 15 октября, в селе Большая Вулыга Тывровского района Винницкой области нашли повешенным 30-летнего военнослужащего. Он был пулеметчиком взвода охраны и обороны батальона охраны.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Как известно, его тело обнаружили родные около 4 утра по адресу проживания его жены. По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил.

По факту гибели военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на уточнение обстоятельств трагического события.

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