В Винницкой области издевавшихся над ветераном АТО хулиганов заставили просить прощение на коленях

В городе Козятин Винницкой области хулиганов, жестоко издевавшихся над ветераном АТО Александром Дяком, заставили на коленях просить перед ним прощения.
Об этом у себя в Facebook сообщил глава местной ассоциации участников АТО Олег Пявка.
Как передавали ранее Факты, потерпевший работал вместе со злоумышленниками на стройке.
"Я этих ребят, с кем пришлось строить, знаю только наглядно. Одного из них зовут Сергей, кличка — Дикий. Про второго ничего не знаю. Во время строительных работ у нас произошел конфликт. Они узнали, что я служил в АТО, и начали меня избивать. При этом один из моих напарников постоянно кричал: "Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!", - рассказал он.
По словам Дяка, повалив на землю, его жестоко избили ногами, после чего дали лопату и заставили рыть себе могилу.
Кроме того, один из злоумышленников накинул ему на шею петлю, и начал душить, пока бывший военный не потерял сознание.
В итоге на хулиганов вышли неизвестные, которые и призвали их к ответу за содеянное.
"По поводу издевательства над АТОшником Дяком Александром в г. Казатине что на Винничине. По его словам он простил. Получил денежную компенсацию, между тем пообещали всячески заботиться о его безопасности и в будущем ему помогать", - написал Пявка.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные напали с ножами и молотками на ветерана АТО Дмитрия Вербича.
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