В Винницкой области издевавшихся над ветераном АТО хулиганов заставили просить прощение на коленях

В городе Козятин Винницкой области хулиганов, жестоко издевавшихся над ветераном АТО Александром Дяком, заставили на коленях просить перед ним прощения.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава местной ассоциации участников АТО Олег Пявка.

Как передавали ранее Факты, потерпевший работал вместе со злоумышленниками на стройке.

"Я этих ребят, с кем пришлось строить, знаю только наглядно. Одного из них зовут Сергей, кличка — Дикий. Про второго ничего не знаю. Во время строительных работ у нас произошел конфликт. Они узнали, что я служил в АТО, и начали меня избивать. При этом один из моих напарников постоянно кричал: "Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!", - рассказал он.

По словам Дяка, повалив на землю, его жестоко избили ногами, после чего дали лопату и заставили рыть себе могилу.

Кроме того, один из злоумышленников накинул ему на шею петлю, и начал душить, пока бывший военный не потерял сознание.

В итоге на хулиганов вышли неизвестные, которые и призвали их к ответу за содеянное.

"По поводу издевательства над АТОшником Дяком Александром в г. Казатине что на Винничине. По его словам он простил. Получил денежную компенсацию, между тем пообещали всячески заботиться о его безопасности и в будущем ему помогать", - написал Пявка.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные напали с ножами и молотками на ветерана АТО Дмитрия Вербича.