30 ноября 2018, пятница

В Винницкой области гражданским запретили носить военную форму

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В Винницкой области гражданские не могут носить военную форму
Фото: пресс-служба Минобороны

В Винницкой области гражданские не могут носить военную форму

В Винницкой области в связи с введением военного положения запретили носить военную форму гражданским.

Соответствующее решение принял Совет обороны Винницкой области, передает пресс-служба Винницкой ОГА.

Кроме военнослужащих ВСУ, носить военную форму одежды и ее элементы могут военные СБУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и других предусмотренных законом воинских формирований.

"На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установления возможной принадлежности к незаконным военных формирований", - сказано в сообщении.

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Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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